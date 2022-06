Crece polémica por aplicación del etiquetado frontal

La polémica crece también por el lado de los consumidores, ya que son ellos los que compran estos productos en tiendas y supermercados.

Ulises Cuéllar, un consumidor que compra diversos tipos de alimentos en establecimientos del barrio San Felipe de Barranquilla, indicó que es una obligación del Gobierno nacional que se establezca en todos los productos el sello que alerte a la comunidad sobre lo que se va a adquirir.

“En muchas ocasiones compro productos que son ricos en sabor, pero no dicen exactamente lo que contienen en materia de ingredientes, así que es una obligación que el Gobierno haga claridad sobre este tipo de productos. Como adulto mayor tengo que saber lo que me estoy comiendo para tomar una decisión si me sirve o no, ya que eso de alguna u otra manera puede afectar mi salud, sea en el presente o futuro”, manifestó.