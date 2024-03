Consejos para que la Semana Santa no afecte su bolsillo

De acuerdo con los expertos de BBVA, el no saber cómo están sus finanzas personales se puede convertir en un gran problema. “El no estar al tanto de facturas y pagos; o no revisar los extractos bancarios puede llevar a incumplir compromisos o asumir otros que no se puedan cumplir”.

En ese sentido, agregan que otro error garrafal para esta época es pactar nuevas deudas cuando aún no se ha terminado de pagar otras. “Esto solo hará que se acumule obligaciones financieros y tenga reportes en las centrales de riesgo”.