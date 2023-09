Comercio emplea el 23 % de población con discapacidad del país 

En Colombia 22 millones 934 mil personas trabajaron en el trimestre móvil de mayo a julio de 2023, de las cuales 450 mil ocupadas tienen una discapacidad. Esta población es el 2%, según el Departamento Nacional de Estadísticas, y en el trimestre de mayo a julio de 2023 la tasa de participación en el mercado representó el 24,6 % frente al 66,5 % de personas sin discapacidad.

La ocupación de ese trimestre en el 2022 al de 2023 empleó a 847 mil personas más.

Las encuestas del Dane mostraron que para el trimestre de 2023, 25 de cada 100 personas con discapacidad trabajaron o buscaron empleo (TGP). Y en el caso de personas sin discapacidad, 67 de cada 100 personas estaban empleadas o buscaban ocuparse.

Para el Dane hay una diferencia negativa de 42,0 puntos porcentuales entre ambas poblaciones. En la tasa de ocupación (TO) 22 de cada 100 colombianos con discapacidad deseaban trabajar y lo encontraron, mientras que 60 personas de cada 100 sin discapacidad lograron tener un empleo. La diferencia en esta tasa fue de -38,4 %.

En la tasa de desempleo (TD) 12 de cada 100 personas que buscan trabajar en el mercado laboral y tienen una discapacidad no encuentran trabajo. Mientras que los que no tienen discapacidad, diez de cada 100 no están trabajando.

“Es más alta en este aspecto la tasa para los que tienen discapacidad”, Juan Ricardo Perilla, director de Observatorio Condiciones Socioeconómicas del Caribe (OCSA) de la Universidad del Norte.

“Hay una menor participación en el mercado de personas con discapacidad y es menor la proporción, lo cual es menor su probabilidad de hallar un trabajo tienen menos posibilidades de encontrar trabajo. Se puede analizar que hay una discriminación”, agregó Juan Ricardo Perilla.

De nueve actividades, el sector que más tiene empleados con discapacidad es el comercio con 105 mil en todo el país y representa el 23 %. La segunda que más tiene puestos de trabajo es la agricultura, ganadería y piscicultura con el 19 %. El tercero es el de las actividades artísticas, entretenimiento y otros servicios con el 10,3 %. El que menos tiene es el de la construcción con 4,5 %.

José Palacios es médico y docente, vive en Barranquilla, tiene una discapacidad motriz por una poliomielitis, destaca que hay un proceso que puede ayudar a disminuir las barreras de acceso al trabajo. “Se desconoce que las empresas para contratar este personal deben recibir el certificado de profesionales interdisciplinarios que clasifican la condición del empleado. Este proceso se hace de la mano de las EPS y las secretarías de salud. No estamos hablando de las exigencias y normativas laborales”.

En mayo pasado, el Distrito de Barranquilla destacó que unas 25 mil personas estaban empleadas en empresas de servicios BPO.

José Palacios, que hace seguimiento a la población discapacitada en Barranquilla, señala que Colombia puede tener el 10 % de personas en esta condición de América Latina, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

“Pueden ser unas 2,5 millones de personas aptas para poder trabajar en Colombia. En el caso de Barranquilla un buen número de personas con déficit visual están vinculadas en empresas de servicios BPO y centros de atención de llamadas”, agregó José Palacios.