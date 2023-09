El precio de la energía en bolsa superó los $1.000 por kilovatio

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, dice que al sector le preocupa no solo la cantidad de lluvias que llegando a los embalses, sino que la capacidad de almacenamiento de agua no es la adecuada y se vacían rápidamente si no tiene un flujo constante de agua; entonces, el problema no es el nivel de hoy, sino el de los meses siguientes, hasta el próximo mes de abril.

En ese sentido, explica que los embalses tienen un nivel del 78 %, que es bueno para la época, pero en la primera semana de septiembre los aportes, es decir las lluvias que llenan los embalses, están en un nivel del 51 y 52 % de la media histórica. Esto quiere decir que está lloviendo la mitad del promedio histórico para un mes de septiembre.

Ante este panorama, lo que hacen los agentes hidráulicos es subir los precios al nivel que hoy se comercializa en bolsa, para que la generación térmica pueda entrar. Actualmente, según Andeg, el 32 % de la energía que consume el país lo están produciendo las térmicas, que son las que operan con carbón, gas natural nacional, gas importado y combustibles líquidos. Obviamente, estos combustibles tienen unos costos superiores.