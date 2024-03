Los empleos que desaparecerían debido a la Inteligencia Artificial

Fernando Salazar, profesor investigador de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, recalcó en diálogo con EL HERALDO que en la historia de la humanidad, siempre ha habido tendencia a resistir el cambio y a rodear todo avance con mitos y creencias populares que carecen de fundamento en materia racional.

“Se puede ver cómo la televisión cuando se creó y se presentó, un amplio sector social pronosticó que no tendría éxito y ya conocemos la historia, pero no solo esto, la actual sociedad del conocimiento con pensamiento y cultural global, “ciudadanos del mundo”, no están viendo o entendiendo las posibilidades de los avances científicos y descubrimientos y desarrollo desde muchas áreas del saber, sino que por el contrario, lo ven como un espacio de oportunidades y que presenta retos y desafíos que todos debemos atender y enfrentar desde la misma complejidad que configura al planeta”, expresó Fernando Salazar.

Según Jaime Rendón, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales de la Universidad de la Salle, expuso que todo el proceso de revolución tecnológica, como lo que está pasando actualmente con la inteligencia artificial, necesariamente trae la destrucción de trabajos existentes, pero también tiene creación de nuevos puestos de trabajo.

“En realidad todas las profesiones están en riesgo, no solamente las que tienen que ver con actividades repetitivas o mecánicas, sino incluso las profesiones de alta especificidad, ejemplo, los docentes, los médicos y los abogados, entonces, son profesiones que también empiezan a ser susceptibles de ser amenazadas por la inteligencia artificial”, precisó el experto.