Con la tributaria se afectaría la inversión: Mac Master

Indicó que se debe defender la inversión ya que en Colombia al igual que en otros países, la inversión al final es lo que permite crecer. “Si tomamos una decisión equivocada en términos de inversión, no vamos a tener crecimiento, no vamos a tener empleo”, añadió.

Explicó que en la reforma se proyecta un recaudo adicional de unos $5 billones por personas jurídicas y recordó que en reforma del año pasado, el sector empresarial hizo un esfuerzo por $11 billones.

Además, hay otro capítulo de empresas del sector minero energético con proyección de recaudo por $7 billones y hay un capítulo que habla de otros de otros impuestos, la mayoría pagados por empresas por $2,1 billones. Lo que da un total de unos $14 billones. “Ese pedacito de la Reforma es más grande que la del año pasado y es solamente cargado en empresas”, agregó.

Si se incluye el impuesto saludable las entonces el recaudo de empresas subiría $16 billones, indicó. “Pero si este se carga a las personas naturales, ellas terminan asumiendo en un momento crucial desde el punto de vista de capacidad adquisitiva para los colombianos”.

En cuanto a las zonas francas se propone un programa para aumentar las exportaciones, “las empresas de las zonas francas no exportan no porque no quieran hacerlo, las compañías necesitan ser competitivas y tener las condiciones”, sostuvo.