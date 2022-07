Beneficiarios de Ingreso Solidario pueden cobrar ciclos pendientes de 2021

Prosperidad Social hace un llamado a la ciudadanía para que no se deje engañar con páginas y enlaces fraudulentos que están circulando a través de las redes sociales.

Estas páginas prometen inscribir a las personas para recibir el incentivo económico del programa Ingreso Solidario, a cambio de suministrar sus datos personales.

La entidad recomienda a la ciudadanía no diligenciar los formularios, ya que esta puede ser una forma de captación ilegal de datos o estafa.

Los mensajes masivos que llegan vía WhatsApp tienen varias características que ayudan a identificar los rasgos sospechosos del sitio: no está alojado en ningún sitio web oficial o de Prosperidad Social, y tiene errores claros de diseño y redacción. Por ejemplo, el dominio miitli.com, que fue denunciado esta semana, no tiene ninguna vinculación con la entidad, incluso el navegador advierte que se está accediendo a un espacio no seguro.

Pierre García recordó que todos los sitios web de las entidades de Gobierno en Colombia terminan en gov.co.