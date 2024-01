Alza en tarifas de energía influirá para que el ‘corrientazo’ suba un 15 %

María García es auxiliar contable en una IPS en el norte de Barranquilla, y ella comenta que normalmente compra un ‘corrientazo’ por esa zona en un valor de $15 mil, y si llega a haber un aumento en el precio de dicho menú le tocará cambiar su método alimenticio.

“Yo sinceramente buscaría otro método, porque al mes no me alcanzaría. Hoy me gasto en una semana $56 mil en transporte en promedio, más $75 mil en los almuerzos, para un total de $131 mil. Es un gasto que se me incrementaría este año, por ende tendré que buscar otra alternativa”, manifestó García en diálogo con EL HERALDO.

Andrea Nuñez, quien es empleada de una compañía en el norte de la capital del Atlántico, recalcó que le parece muy costoso el actual ‘corrientazo’, y que con una probable alza cambiará por completo su manera de alimentarse.