El precio del dólar en Colombia para este miércoles 19 de febrero inició con un promedio de $4.095,97, lo que representó una reducción de $15,41 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $4.111,38.

La divisa estadounidense se mantenía estable frente a una serie de divisas el miércoles, mientras que el yen se fortalecía, ya que los operadores se centraron en las conversaciones sobre un alto el fuego en Ucrania y digirieron la última ronda de amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Además, el jefe de Estado norteamericano calculó que el nuevo arancel para los automóviles que prevé imponer a partir del 2 de abril rondará el 25 %.

“Probablemente lo diré el 2 de abril, pero será en torno al 25 %”, dijo el líder republicano, que avanzó el pasado 14 de febrero su intención de imponer esos gravámenes en la industria de la automoción.

Trump añadió que para los semiconductores y las farmacéuticas los aranceles serán del 25 % o más “y subirán de forma muy considerable a lo largo del año”.

“La Unión Europea ha sido muy injusta con nosotros. Tenemos un déficit de 350.000 millones de dólares. No se llevan nuestros coches, no se llevan nuestros productos agrícolas, no se llevan casi nada, se llevan muy poco. Vamos a tener que arreglar eso y lo vamos a hacer. No tengo ninguna duda al respecto”, apuntó desde Mar-a-Lago en el marco de un acto de firma de órdenes ejecutivas.

Su declaración se produce la víspera de que el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, se reúna este miércoles en Washington con los principales responsables del ramo del Gobierno de Estados Unidos para abordar la decisión de Trump de imponer aranceles “recíprocos” a la Unión Europea por el impuesto del IVA y también al aluminio y al acero.

En cuanto al petróleo, los futuros del crudo Brent de referencia para Colombia subían USD0,60 a USD76,44 el barril, camino de su tercer día de ganancias, mientras que los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate para marzo ganaban USD0,63 a USD72,48.