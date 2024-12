¿Hay déficit de gas natural o no? ¿Se perdió la autosuficiencia de gas o no? ¿Existe realmente la necesidad de importar gas? ¿Por qué no se firman nuevos contratos de exploración y explotación de gas?.

Esta y muchas otras preguntas con diferentes afirmaciones son las que se han dado durante todo el 2024 respecto al panorama del gas natural en Colombia. Mientras que los diferentes gremios del sector energético han alertado infinidades de veces sobre el déficit de gas ante la imposibilidad por política gubernamental de no explorar, la otra cara la maneja el Gobierno nacional, que insiste que hay suficiente abastecimiento para satisfacer la demanda.

Bajaron las reservas

Los problemas comenzaron a surgir cuando se dio a conocer el informe sobre reservas de petróleo y gas que realiza la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). En ese sentido, se confirmó que las reservas de gas cayeron hasta 2.373 gigapies cúbicos, hasta 6,1 años. Anteriormente estaban en 7,2 años.

Orlando Velandia, presidente de la ANH, confirmó que la reducción de las reservas de gas se ha extendido por los últimos diez años, lo que llevó a “tenernos que mover para compensar”.

El mismo ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, aseguró que el compromiso del Gobierno iba a ser “acelerar y sacar adelante una transición energética justa, que permita aprovechar las oportunidades del país para transformar la energía en desarrollo económico”.

Ante esto, la presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), Luz Stella Murgas, alertó que se deben buscar soluciones inmediatas para evitar el desabastecimiento del energético.

“Agregar reservas para extender nuestra autosuficiencia en gas natural debe ser un propósito nacional. Como usuarios, Gobierno e industria debemos trabajar de manera conjunta para asegurar el gas necesario y así acelerar la transición energética de manera confiable y segura”, puntualizó Murgas.

El no firmar nuevos contratos

Los gremios seguían alertando sobre lo que le podría pasar a Colombia si no firmaba nuevos contratos. Citando a Naturgas, ACP, entre otros, manifestaban que Colombia puede tener una gran seguridad energética con fuentes propias e importadas, pero no se debe perder el radar de los riesgos a corto plazo si no se firman nuevos contratos.

“El desabastecimiento no debería estar contemplado como una opción, pero de pasar, el sector de gas estaría en cuidados intensivos”, detallaron.

Otros acontecimientos

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dijo que en el primer semestre de 2024 la producción comercializada de gas registró un promedio de 991 MPCD, lo cual es un 6,1 % inferior a lo evidenciado en el mismo periodo del año anterior, 65 MPCD menos.

Los gremios seguían insistiendo en que en el corto y mediano plazo el país podría sufrir un desabastecimiento de gas natural, debido a que la actual oferta de gas local no sería suficiente para cubrir la demanda en estos periodos de tiempo.

En diálogo con EL HERALDO, Luz Stella Murgas enfatizó en que se terminan 45 años de autosuficiencia en gas natural para atender la demanda residencial, comercial, vehicular e industrial, y que Colombia podría vivir una crisis sin precedentes en el gas.

Las térmicas dijeron que debían buscar gas “como sea” para evitar apagones en el Caribe, todo porque la planta Spec de Cartagena iba a tener mantenimiento programado.

Y para colmo, el Gobierno había decretado en octubre un racionamiento de gas en el país; sin embargo, este fue reversado días después, ya que el mismo Ministerio de Minas y Energía confirmó entonces: “Se cuenta con el gas para garantizar la generación de energía”.

Durante este año ha ocurrido un sinfín de acontecimientos, que van incluso desde la creación de una empresa comercializadora de gas natural importado (GNI) en Colombia, que ya le entregó gas importado a ocho empresas para uso no térmico.

La última medida

El Ministerio de Minas y Energía afirmó que realizará una inspección de las declaraciones de gas disponible para determinar las razones detrás de la decisión de algunos agentes del sector de priorizar el gas importado pese a la disponibilidad de gas nacional. Es decir, anunció investigaciones por la compra de gas natural importado para el consumo de hogares.

“Existe suficiente gas nacional para la demanda esencial, de acuerdo con lo reportado por el Gestor del Mercado. Las reglas vigentes permiten la actualización y registro de nuevos contratos en cualquier momento, lo que brinda flexibilidad para cubrir necesidades adicionales”, puntualizó la cartera.

El Ministerio de Minas le respondió una pregunta a este medio, haciendo referencia a que los 72 GBTUD de gas natural de producción nacional declarados para 2025, que no fueron contratados, corresponden a gas natural en firme, que es el gas que ayudaría a cubrir el déficit para atender la demanda esencial e industrial.

La cartera respondió: “En el comunicado del Ministerio de Minas y Energía, publicado el pasado 3 de diciembre, se menciona una cantidad de 112,1 GBTUD disponibles para su comercialización, de los cuales 72,1 GBTUD son de producción nacional. De dicha cantidad, 37,4 GBTUD corresponden a gas procedente de campos en pruebas extensas, que es un periodo que tiene como fin el determinar información adicional del yacimiento tal como presiones, propiedades de la roca, tipo de empuje, mecanismo de producción, etc., a través de pruebas específicas previamente establecidas. Sin embargo, este gas proveniente de este tipo de campos puede ser ofrecido por los productores según convengan”.

Frente a ello, el senador Didier Lobo manifestó su preocupación, puesto que esa importación de gas, que se está triplicando en el país, va a conllevar a que los usuarios finalmente paguen esos incrementos en las tarifas.

“Eso no sale del Estado, eso sale del usuario final. Cada vez que se importa algo al país, efectivamente son dólares que se llevan del país. Hemos venido diciéndoles al Gobierno y al Ministerio de Minas que tenemos que seguir explorando. Todavía hay unas reservas importantes de gas en el país, y mientras que no haya seguridad jurídica, el inversionista extranjero no va a venir”, puntualizó Lobo.

Frente a las investigaciones que el Ministerio de Minas realizará a aquellos que prioricen el gas importado para el consumo de hogares, el senador dijo que si “un empresario se ve en la obligación de importar gas es porque lo requiere y lo está pagando a un precio más alto del que pudiese tener cualquier colombiano”.

José David Name, senador de la República, recalcó que aunque se necesita importar gas para las térmicas, la realidad es que “hoy hay gas suficiente para los hogares colombianos”. “Nosotros en los hogares no necesitamos el gas natural importado. Aquí se produce en este país cinco veces la demanda de los hogares”.

“Déficit de gas es una realidad”

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, expresó que el Gobierno nacional no debería seguir ignorando la crisis del gas natural, dado que este tendrá un impacto negativo en la ciudadanía colombiana.

Otros sucesos que marcaron la agenda del gas natural en Colombia

Petro dice que en 2025 no habrá déficit de gas

Cortesía y archivo

El presidente Gustavo Petro sostuvo el pasado 26 de septiembre que “el año entrante no habrá déficit de gas”, e incluso añadió que “las reservas pueden sostener la demanda de gas por varios años”.

“Nos estamos acercando al abismo”

Cortesía y archivo

“Es muy triste que con las señales que ya se vieron desde hace varios años el país no haya tenido la capacidad de enrutar el sector energético hacia otras vías y nos estamos acercando al abismo”, dijo Orlando Cabrales, presidente de Frontera Energy.

Mantenimiento de Spec

Cortesía y archivo

Para asegurar la prestación del servicio de regasificación, del 31 de octubre al 4 de noviembre, Spec ejecutó el mantenimiento anual programado en la infraestructura que recibe, almacena y transforma de estado líquido a gaseoso el gas natural licuado (GNL).

Ecopetrol cancela Komodo

Picasa 2.0/Cortesía y archivo

Ecopetrol tendrá que esperar hasta el 2026 para sacar adelante su proyecto de exploración de gas natural Komodo, luego de la decisión del Ministerio de Ambiente de suspender el trámite de la licencia ambiental a la espera de una evaluación más detallada.