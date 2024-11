“El Gobierno nacional se ha propuesto grandes metas en materia de vivienda, pero no las está cumpliendo”. Así lo manifestó la presidenta del Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez en el marco del Congreso Colombiano de la Construcción de Camacol en Barranquilla.

Gutiérrez expresó que el mismo Gobierno se comprometió en el cuatrienio a entregar 200 mil subsidios de vivienda, pero que hoy en día no se tienen, ni tampoco las cifras de mejoramiento de vivienda en Colombia que no tiene ni siquiera una ejecución del 3 %.

“Yo creo que a nosotros nos ha faltado hacerle un seguimiento a las metas que se propusieron desde el Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo, porque estamos ahora mismo escuchando solo discursos”, expresó la presidenta del Grupo Aval.

En ese sentido, manifestó su inquietud ante las nuevas políticas del Gobierno nacional en lo que tiene que ver con la entrega de subsidios, y ahora lo que se tiene es total incertidumbre.

“Lo que ha pasado en estos años es que se tenían los 50 mil subsidios y de ahí cambiaron la metodología, generaron incertidumbre porque tocaba hacer entrevistas con el Sisbén, entonces no se asignaron esos subsidios, y ahora hubo más dinamismo en torno a la asignación, pero el problema será el año entrante, porque en el borrador de presupuesto que presentaron, el cual no fue aprobado, y que va a salir del presupuesto del año entrante en diciembre, ahí habían bajado los subsidios en 21 mil. Entonces, ya no estamos hablando de 50 mil subsidios”, detalló María Lorena Gutiérrez en su intervención.

La presidenta del Grupo Aval enfatizó que ya faltan 22 meses para que finalice este periodo de gobierno, y lo que afirmó es que en vez de continuar las discusiones sobre los subsidios y mejoramientos de vivienda, dijo que ya es hora de ejecutar, y si es caso, lograr diferentes mecanismos de financiamiento adicionales a esos subsidios que existen.

“Que los ejecuten, que el mismo Fonvivienda ejecute, puesto que la ejecución de Fonvivienda es muy baja, y lo que digo es, creo en la reactivación económica desde las regiones, es decir, los alcaldes y gobernadores en sus planes de desarrollo, han asignado subsidios, entonces, tenemos con qué trabajar, ojalá tengamos más subsidios, es una inversión de largo plazo, pero, ejecutemos, construyamos, y sigamos adelante”, señaló.

María Lorena Gutiérrez sostuvo que esos subsidios son para la financiación de la tasa, no para subsidiar a los constructores ni al sector financiero.

“Eso es para subsidiar a las clases más vulnerables del país, y es para que puedan pagar una menor tasa, y eso que la tasa ha bajado impresionantemente, entonces es un incentivo para mejorar la calidad de vida de millones de colombianos, y si no se asignan los subsidios, habrá menos vivienda y menos construcción”, manifestó.