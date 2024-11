“Un año perdido”. Así catalogó el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal el 2024 para el comercio, señalando que aunque todavía faltan actividades como el Black Friday y las compras de diciembre, no será suficiente para que el comercio logre tener un año bueno.

“La mayoría de los sectores del comercio llevan el año perdido, hay que aclarar que no es el mismo comportamiento que puede sufrir un sector de comercio de confecciones y accesorios de moda, que lo que es un sector como el de vehículos o el sector de tecnología. De las 19 categorías que tiene el Dane, 14 llevan el año perdido. Quedan dos meses, que tradicionalmente son meses mejores que los anteriores, y esperamos que estos dos meses ayuden a que el golpe no sea tan grande, pero ya para muchos sectores el año está perdido”, manifestó Jaime Alberto Cabal durante la conferencia ‘Trabajemos unidos en equipo por nuestra Colombia’ organizada por la Unión de Empresarios por el Atlántico (Uepa).

Sobre las propuestas de reactivación económica, el vocero de los comerciantes sostuvo que el Gobierno nacional no ha tenido en cuenta al comercio.

“Lamentablemente el Gobierno no escucha el comercio porque, sentimos que para el Gobierno no es importante el comercio. De hecho, el propio presidente Petro lo dijo desde el día uno que el comercio no agrega valor agregado a la economía, entonces, cuando no hay esa mentalidad de que el comercio es un sector importante en la economía, que además genera el 32,1 % del empleo en Colombia, pues obviamente es muy difícil que seamos escuchados”, destacó Cabal.

El presidente de Fenalco mostró su preocupación por los indicadores de desempleo en Colombia, que pasó de 9,3 % a 9,1 % en el mes de septiembre, señalando que es más un estancamiento que un avance.

“No cambió mucho el mercado laboral, sigue habiendo un número de desocupados muy importante, más de 2,3 millones, y la gran preocupación que tenemos con la reforma laboral es que esta es una reforma que destruye el empleo, no ayuda a generar empleo, es una reforma que no promueve la formalización, sino que estimula la informalidad. Los artículos que están vivos y que pasan a la Comisión Séptima del Senado, son artículos que están aumentando los costos laborales de una manera considerable. La reducción de la jornada laboral de 9 a 7 de la noche, esas dos horas significan (porque se convierte en recargo nocturno y horas extras) un incremento del 8,95 % de los costos laborales”, dijo Cabal.