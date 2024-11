El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y vicepresidente del Consejo Gremial, Jorge Bedoya, sostuvo que en materia de reactivación económica, los empresarios han intentado poner sobre la mesa diferentes propuestas para su ejecución, pero que a la fecha de hoy no se han reflejado en acciones concretas.

Así lo dio a conocer durante una conferencia llamada ‘Trabajemos unidos en equipo por nuestra Colombia’ organizada por la Unión de Empresarios por el Atlántico (Uepa).

“Discusiones ha habido y en cantidad, se ha tenido un diálogo permanente con el Gobierno nacional, y se han realizado algunos esfuerzos en contados sectores, pero la realidad es que no se ha visto reflejado en actividades o en cosas concretas para los diferentes sectores de la producción, y ahí es donde uno ve las cifras de informalidad laboral que tanta preocupación genera”, detalló Bedoya.

En ese sentido, manifestó su preocupación por la conversación que se tiene con la reforma laboral y las consecuencias que esto puede tener para el empleo.

“Ya se viene la reforma laboral que entra ahora al Senado de la República, y ojalá los senadores de la Comisión Séptima, y también los que van a la plenaria, tengan mucho cuidado, porque una reforma laboral que no genere incentivos a la formalización, que no ayude a combatir la informalidad, y que no genere incentivos para generar puestos de trabajo formales, pues prácticamente puede terminar saliendo como dicen en el agro, más caro el caldo que los huevos”, expresó el presidente de la SAC.

En materia de alimentos y de producción, Jorge Bedoya afirmó que la salud de los productores de alimentos depende de la salud de los consumidores, por lo que señaló que cualquier sector de la economía que represente millones de consumidores y esté pasando un mal momento, se va después verse reflejado en una pérdida para los productores del país.

“Cuando uno mira lo que pasa con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los precios de la comida en su mayoría viene bajando, y aunque es bueno para el consumidor, es malo para el productor. Hemos evidenciado que el consumo de alimentos en Colombia no está creciendo a la misma velocidad que la oferta, y por eso, siempre el llamado es que a las actividades que no la están pasando bien, como el comercio, la construcción y la industria manufacturera, se necesita esa política de reactivación que se quedó en anuncios y que no ha llegado”, dijo Jorge Bedoya.