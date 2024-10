Para poderle dar desarrollo a la economía, es necesario tener pólizas. Así lo dio a conocer Edilberto Castañeda, gerente Comercial de Cesce Colombia, en el marco del Congreso de Acoas de la Asociación Colombiana de Corredores de Seguros celebrado en Barranquilla.

Agregó que si una economía desea crecer, tiene que acudir a los seguros.

“Es la forma más tranquila, ya que los siniestros, como el del huracán que pasó en Estados Unidos, ¿Quienes pagan esas indemnizaciones por estas pérdidas?, las aseguradoras. No se puede ver esto como un gasto, sino como inversión, y esto lo han aplicado diferentes empresas de Barranquilla”, señaló Castañeda.

Dentro del evento, se tocaron temas importantes como el presupuesto, dado que este tercer trimestre del año, las empresas comienzan a planificar y organizar sus finanzas para 2025.

En el contexto de Colombia, las proyecciones macroeconómicas (en promedio) de los diferentes analistas de mercado para 2025 incluyen un crecimiento del PIB del 2,6 %, una inflación moderada del 3,84 %, una tasa de política monetaria del 5,82 % y una tasa de cambio de $4.050, que ofrecen un panorama distinto al del año anterior.

“Por lo tanto, es fundamental que el presupuesto empresarial para 2025 se ajuste a estas condiciones para mitigar riesgos y maximizar oportunidades de crecimiento”, señalaron expertos.

Por su parte, Claudia González, presidenta de Acoas, manifestó que, para lograr una reactivación en el país, es necesario la penetración en otros sectores como los seguros inclusivos para así mejorar la cultura del seguro y la educación.

“Hay que hacerle entender a la gente que tomar un seguro no es un gasto. Es lo que hace la gente responsable para garantizar su patrimonio. En ello, vamos segmento por segmento para mejorar la penetración, dado que cuando un país está en una mala situación económica baja la compra de seguros y no otras cosas que no les afectarían si dejan de utilizarlas”, manifestó González.