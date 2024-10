El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán se mantuvo firme en su idea de que las reformas pensional y laboral del Gobierno de Gustavo Petro son necesarias.

Sin embargo, el funcionario del fondo público de pensión apuntó mediante un comentario realizado, que si la reforma laboral no se llega a ejecutar o aprobar, habrá más adultos mayores dependientes de los subsidios en Colombia.

“Nuestra preocupación mayor es que unos 14 millones de colombianos que entran a Colpensiones, que son de los fondos privados, o eran de los fondos privados, que están en Colpensiones otros, y que no cotizan”, dijo Dussán.

Acto seguido afirmó: “esa preocupación es grande porque, si no lo hacen, si no se aprueba la reforma laboral y no hay estabilidad en el empleo colombiano, no hay cotizaciones, seguramente aumentaría el número de 3 millones de colombianos que no pueden pensionarse y van por el bono pensional (sobre la transferencia monetaria de Gobierno) que el presidente Petro decretó y significa $225.000. Es decir que podríamos no ser 3 millones sino 5 o hasta 6 millones si realmente no logramos ajustar la responsabilidad del Gobierno, del Estado, los empresarios y la economía informal para llegar a la estabilidad que permita avanzar en ese campo”.

El comentario de Jaime Dussán, que fue realizado durante el foro pensional de Asofondos en Bogotá, tiene dos lecturas: la primera es que del total de personas que pasarán de fondos a Colpensiones hay cerca de 9 millones que no cotizan activamente, y se suman a los que ya están en Colpensiones y tampoco lo hacen, y de no llegar a la formalidad y empezar a hacer aportes con regularidad se volverán un dolor de cabeza en el marco del nuevo sistema de pensiones.

La segunda lectura es que formalizarlos dependerá de que se apruebe la reforma laboral del Gobierno nacional.

Por otra parte, hay preocupación respecto a las limitaciones que impone la actual reforma pensional para el traslado de los afiliados al régimen de Colpensiones.

Esta ventana de traslado, diseñada para aquellos que están a menos de 10 años de pensionarse, no incluye a las personas que ya tienen la edad suficiente para acceder a una pensión, es decir, mujeres de 57 años o más y hombres de 62 años o más. Aunque la ley abre esta oportunidad de traslado, la reglamentación reciente ha generado confusión, replicando lo estipulado en la ley sin resolver el problema para quienes ya han cumplido con los requisitos de edad y semanas cotizadas. Este dato fue revelado por el superintendente Financiero, Cesar Ferrari.

Sobre ello, el presidente de Colpensiones señaló que la ley tiene algunos temas que no pudieron concluirse, es decir, se aprobaron en la Cámara de Representantes, pero que al aprobarse el texto en el Senado, quedaron aspectos inconclusos.

“Pudimos resolver algunos en los decretos, otros en los nuevos decretos reglamentarios, pero en general a futuro hay que resolver aspiraciones que la gente tuvo en la Ley pero lamentablemente no se logró aprobar, ya que no lo permitió ni el Senado ni la Cámara de Representantes”, precisó Jaime Dussán.

En ese sentido, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, señaló que esta una reforma que tenga como propósito la generación de empleo y formalidad.

“Hace hace falta una visión de una reforma laboral que pretenda mejorar las condiciones para la generación de empleo y de formalidad”, dijo Velasco.

El presidente de Colpensiones manifestó además que en materia generacional se debe incentivar a que los jóvenes coticen. “Hoy en día los jóvenes no cotizan, y que esos recursos que los jóvenes coticen se mantengan en un fondo especial y que no se utilice, y que al contrario, el Gobierno colombiano por los próximos 10 años, mantengan el presupuesto nacional para pagar pensión, para poder tener la sostenibilidad hacia el año 2070, y eso también lo estamos presentando y se lo vamos a proponer a la Junta Directiva del Banco de la República”.