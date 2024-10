En la temporada de Navidad y Fin de Año es recomendable aplicar las todas medidas de seguridad que le garanticen disfrutar de unas fiestas sin sobresaltos y en el caso del manejo del dinero, no sobran las precauciones.

Estudios especializados indican que en lo que va de este año los delitos informáticos en Colombia han dejado pérdidas económicas por más de 79 mil millones de pesos afectando a más de 9 millones de colombianos.

Hasta hace pocos años, los consejos de seguridad solamente se relacionaban con el manejo físico de los productos financieros, pero con la penetración de las nuevas tecnologías y el aumento de las transacciones por medios electrónicos, estos se han extendido al uso de canales virtuales y otros medios, que también son objeto de quienes cometen delitos aprovechando el descuido o desconocimiento de los consumidores

Al poner en práctica los consejos que de seguridad que entregan las entidades financieras se pueden prevenir diferentes tipos de delitos que se realizan a través de internet y con las tarjetas o medios de pago electrónicos.

Presione ‘cancelar’

Seguir unas sencillas recomendaciones al momento de usar los cajeros electrónicos pueden ayudar a mantener la seguridad en las transacciones que se realicen, por ello se recomienda que una vez termine las operaciones, presione siempre la tecla ‘cancelar’ antes de salir del cajero. No es aconsejable solicitar ayuda de terceros o desconocidos cuando se esté realizando transacciones en cajeros electrónicos.

Confirme la operación

Cuando se presente una falla o sospecha de fraude, lo mejor es cancelar, inmediatamente, la transacción que se está realizando y confirmar con la entidad financiera que no se haya realizado la transacción. Para mayor seguridad se debe conservar los recibos que son los comprobantes de las transacciones. Se debe tener en cuenta que las claves o contraseñas de las cuentas deben cambiarse periódicamente.

Revise las apariencia

Al llegar al cajero electrónico es aconsejable revisar que la apariencia del cajero no presente adulteraciones u objetos extraños y asegúrese de que la ranura de la tarjeta tiene algún elemento extraño. En caso de que la tarjeta no pueda salir, debe dar aviso inmediato a la entidad financiera. En algunos casos los delincuentes ubican microcámaras en los cajeros para capturar la información y datos del usuario que lo está manejando.

Inspeccione el datáfono

Al hacer pagos a través del datáfono se debe verificar que no presente ningún tipo de dispositivo extraño, ni ninguna alteración en su forma. Si esto sucede, lo mejor es no hacer la transacción. Nunca debe perder de vista la tarjeta cuando esté usándola y tampoco permitir que se la lleven lejos de su alcance. Si la tarjeta tiene chip, no permita que usen el sistema de banda magnética. Lo correcto es que la tarjeta se coloque en la ranura correspondiente y que se retire al terminar la transacción. El chip es el mecanismo que permite la protección de su dinero e información.

Cuide su información

La información relacionada con cuentas bancarias o cualquier producto financiero debe ser manejada con gran cuidado, por ello se conseja no entregar su tarjeta o clave a terceros y solicitar a su entidad financiera que los extractos lleguen directamente a su dirección física o a su correo electrónico. Bajo ninguna circunstancia se debe escribir la clave sobre la tarjeta o en papeles en la billetera.

No abra mensajes extraños

Lo mejor es no abrir los mensajes de correo electrónico que se reciban de remitentes desconocidos, al igual que abrir archivos adjuntos sospechosos o realizar descargas de dudosa procedencia. A pesar de que la práctica de enviar correos con falsas alertas de seguridad o infectados no es nueva, aún hay consumidores que caen en este engaño ya que los ‘ciberdelincuentes’ suplantan la identidad de entidades financieras o bancarias con el fin de conseguir información de los productos de las personas. En estos casos la recomendación es ir directamente a la página del banco, la cual ofrece la seguridad necesaria. De igual manera, si va a hacer compras en línea es importante cerciorarse de que está suministrando los datos de la tarjeta de crédito o débito en un establecimiento de comercio reconocido.

Revise la dirección web

Cuando un usuario tenga dudas sobre la seguridad de una determinada página web en la que vaya a realizar una transacción electrónica se recomienda que verifique que la dirección de la misma, pues al momento de realizar el pago debe mostrar una dirección que comience con https://... y que en ella se vea la imagen de un candado cerrado, estas condiciones ayudan a definir la seguridad en el pago. El ‘https’ es una garantía en la seguridad de las transacciones y aparece en la barra de dirección del navegador. Al bajar programas o aplicaciones al computador se debe hacer solo desde sitios conocidos que garanticen que no introducirán programas maliciosos, como malware, antispyware o virus, para ello es necesario validar las condiciones de uno antes de aceptar cualquier instalación.

Tenga una buena clave

Generar contraseñas robustas que contengan números, mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales es lo más recomendable cuando se usen productos por internet. Expertos aconsejan no repetir la misma clave en diferentes productos, es mejor usar una única contraseña para cada servicio ya sea correo electrónico, redes sociales o servicios de almacenamiento en la nube. Así se puede prevenir que en caso de alguna contraseña se vea comprometida, no afecte a las otras.

Use sus propios equipos

Lo ideal es utilizar dispositivos (computadores, smartphones, tablets) de confianza para realizar las transacciones financieras y nunca utilizar los dispositivos de terceros. Además se debe evitar hacer estas transacciones a través de teléfonos públicos o que no ofrezcan seguridad, y cuando se haga uso del internet, al terminar se debe verificar que sus datos confidenciales no hayan quedado almacenados. Tampoco debe haber dispositivos extraños entre el teclado y el computador.

Evite las redes públicas

Definitivamente se debe evitar realizar las operaciones financieras utilizando redes inalámbricas públicas. Existen alguna clase de software que permite limpiar el historial del computador cuando quedan grabadas contraseñas y otros datos. Se recomienda borrar la opción de autocompletar en especial cuando se trata de nombres de usuarios y contraseñas. Es mejor digitar los datos completos y mantener la confiabilidad de la información privada.