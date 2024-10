En la jornada de hoy el mercado se ajustó a la noticia de una posible venta de divisas por parte del Banco de la República. En las primeras horas el dólar marcó una tendencia alcista, llegando a negociarse $40 por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que fue de $3.287,03.

En el día de hoy el dólar se cotiza a un precio promedio de $3.292,65, ganando $5,62 frente a la TRM y bajando la barrera psicológica de los $3.300.

Según la plataforma Set-Fx, la moneda abrió el día con un precio de $3.315 y cerró a $3.283,1. Durante la sesión registró un precio mínimo de negociación de $3.245 y un máximo de $3.327,90. El monto negociado durante la jornada fue de US$678 millones en 1.384 operaciones.

Desde el 2009 el Banco no ha salido a vender divisas y según José Darío Uribe, gerente del Banco de la República, anunció en entrevista pública que el Emisor está muy cerca de la venta de dólares. 'Ya se puede activar en los días siguientes y no está muy lejos esa condición, es una condición muy fuerte cuando no hay liquidez suficiente en el mercado', explicó Uribe.

Mercado Accionario. Hoy se negociaron $99.277,80 millones en 2.411 operaciones.

El Índice de capitalización de la Bolsa de Colombia (Colcap) cerró el miércoles en 1.062,02 unidades, con un aumento del 1,02% frente a la jornada anterior. En lo corrido del año el indicador bursátil registra una variación negativa del 29,81%.

La especie con el volumen más alto de negociación fue Éxito, con $18.468,82 millones (variación positiva en su precio del 5,93% a $12.500) y la acción con mayor descenso fue PREC, con una variación negativa de 9,09% a $3.200.