Ante la posible venta de divisas por el Emisor el precio de la divisa no se disparó. En la jornada de ayer llegó a $3.327,90 antes del anuncio.

El mercado se ajustó anticipadamente a la noticia de una posible venta de divisas por parte del Banco de la República.

En las primeras horas el dólar marcó una tendencia alcista llegando a negociarse $40 por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que fue de $3.287,03.

El dólar se cotizó ayer a un precio promedio de $3.292,65, ganando $5,62 frente a la TRM y bajando la barrera psicológica de los $3.300.

La plataforma Set-Fx precisó que la moneda abrió el miércoles con un precio de $3.315 y cerró a $3.283,1. Durante la sesión registró un precio mínimo de negociación de $3.245 y un máximo de $3.327,90. El monto negociado durante la jornada fue de US$678 millones en 1.384 operaciones.

Desde el 2009 el Banco no ha salido a vender divisas y según José Darío Uribe, gerente del Banco de la República, anunció que el Emisor está muy cerca de la venta de dólares. 'Ya se puede activar en los días siguientes y no está muy lejos esa condición, es una condición muy fuerte cuando no hay liquidez suficiente en el mercado', explicó Uribe.

Los analistas consideran que hoy pesan más los hechos internacionales que los nacionales en una inminente intervención del Banco de la República al mercado.

'Es muy poco lo que podemos hacer para que el dólar baje. Pesa más lo que haga hoy China y Estados Unidos', afirmó el economista Camilo Silva.

Munir Lalil, de City Valores, analizó que puede darse una intervención del Emisor, si se rompe la regla, porque el precio del petróleo y la sobreoferta mundial están llevando a una reacción del mercado. 'Lo que hemos visto del dólar de este lunes es que el tipo de cambio se contrajo y va más atado a la volatilidad'.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó ayer un 0,93 % y cerró en 37,16 dólares el barril, en un nuevo mínimo anual, con la tendencia a la baja que arrastra.