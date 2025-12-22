El diésel en Colombia aumentó para diciembre de este año, ubicándose en $10.885 como precio promedio en las 13 principales ciudades del país. Es decir, que el galón aumentó $100.

Leer más: ¿Cuánto pueden subir los arrendamientos para 2026, según la ley colombiana?

Este pequeño incremento puede afectar a los diferentes transportistas del país y vehículos pesados.

Mientras que la gasolina se mantiene en $15.967, es decir, cifras estables frente a octubre de 2025.

Cabe señalar, que Villavicencio se ubica como la ciudad con los precios más altos en todo Colombia, tanto en gasolina como en diésel.

En la capital del Meta el galón de gasolina quedó en $16.493 y el de diésel en $11.276.

Ver tEn video quedó registrado el momento del grave accidente en Buenaventura; padres se “despidieron” de uno de sus hijos

Seguidamente la ciudad de Cali se ubica como la segunda más costosa, cuyo precio del diésel está actualmente en $11.318.

El aumento de los precios en el combustible entró en vigencia el pasado sábado 20 de diciembre.

Según la tabla publicada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Pasto es la ciudad con el menor costo en el precio de la gasolina, con un valor de $14.150; y Cúcuta la ciudad con el valor del diésel más bajo, ubicándose en $8.932.

Precios de la gasolina y el diésel en las 13 principales ciudades de Colombia

Cortesía Precios del diésel y la gasolina en las 13 principales ciudades del país.