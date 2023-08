“En Junior no hay un proyecto ambicioso”: Yoreli Rincón

¿Por qué duró tan poco en Junior?

Sinceramente, Junior no tiene un proyecto saludable. Me trataron de maravilla, pero no es un proyecto ambicioso porque hacen el equipo por obligación, porque les toca tenerlo tres meses, pero tú no ves a un Junior que se quede diez meses trabajando al menos. Y como jugadora no te sirve competir cuatro meses y estar los otros siete meses por los restaurantes más populares de Barranquilla. No me sirve. Pasé una etapa muy chévere, pero profesionalmente no tienes crecimiento.

¿Pero Barranquilla si le gustó?

Sí. Yo me quedé enamorada de Junior y de Barranquilla, de cómo la gente nos acompañó en el estadio y la institución fue maravillosa conmigo. En Junior estuve muy bien y me hubiera encantado quedarme más tiempo, pero como te digo, el proyecto no es tan ambicioso.

¿Y esa problemática que vio en Junior la vivió también en otros equipos?

Me parece que no va de la mano con el crecimiento que ya amerita el fútbol femenino. Pero es lo normal de muchos equipos, ahora, estamos hablando de un equipo grande como Junior; eso lo hacen clubes como Llaneros, Chicó…. varios equipos así que sacan equipo por el tiempo corto del campeonato. Pero estamos hablando de un Junior que tiene las capacidades económicas y que es grande en el masculino. No es meritorio que hacia las mujeres solo sea cuatro meses y ya. Para el fútbol femenino ya hay proyectos en los que tienes que estar en competencia y en entrenamiento constante. Por ejemplo, equipos como Huila, Patriotas, Nacional, América, Cali y Santa Fe lo tienen.