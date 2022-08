“Yo salí de unos Juegos Intercolegiados”: Anthony Zambrano

“Para mi es una felicidad, estoy cumpliendo todos los sueños que algún día me propuse. Ser medallista, embajador, referencia y ser el ejemplo de aquellos jóvenes que van creciendo, esto no solo en mi país. El brasileño me dijo que si le daba permiso de romper mi record y yo le dije que esto es un deporte que tiene como fin superarse, claro que tenía todo el permiso”, comentó.

El representante atlanticense ha evolucionado satisfactoriamente de su lesión y ya observa en su calendario la fecha para su regreso: “Estoy casi recuperado, tengo que viajar a Bogotá para realizarme unos exámenes y comenzar desde ya la preparación para tener un año exitoso con el favor de Dios en el 2023”.

Anthony Zambrano pasará por España y Estados Unidos para apuntar de mejor manera su preparación.