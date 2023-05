Xavi Hernández: “¿Messi? Dependemos de lo que quiera hacer él”

Comentó que el Camp Nou es historia del Barsa: “Es Johan (Cruyff), Messi, el 5 a 0…. Son momentos que han mejorado la historia de este club, las ovaciones a los futbolistas, son recuerdos que uno tiene en su memoria y por eso hoy es un día muy emotivo”.

Xavi destacó finalmente el adiós de Sergio Busquets y de Jordi Alba: “Son dos leyendas del barcelonismo, creo que son los mejores que he visto en su posición. Ha salido todo redondo, los echaremos en falta”.

“Les he dicho que son unos afortunados, no todos pueden despedirse así, ovacionados por la gente y sabiendo que te vas, con dos títulos, que no son poco, y con el agradecimiento de los aficionados. Ellos tienen la sensación de haber hecho bien el trabajo y eso no tiene precio, se lo merecen”, concluyó.