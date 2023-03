La alegría de María Paulina

La raqueta atlanticense habló con EL HERALDO sobre lo que significa este galardón para ella y cómo ha vivido estos primeros días después de haber alcanzado uno de sus principales objetivos como deportista profesional.

“Estoy bastante contenta, ahora es que he caído en cuenta de todo, pero ayer (el domingo) nos mirábamos ‘Yuli’ (Yuliana Lizarazo) y yo y nos decíamos:¿ganamos?¿Eres consciente de que ganamos?. Lo hacíamos cada cinco minutos. Esto es gracias al trabajo que realizamos durante tantos años. Estamos recogiendo los frutos del esfuerzo”, afirmó.

La pareja colombiana tuvo una difícil tarea durante el encuentro. Hubo un inicio consistente en la primera salida (6-3), pero se vieron fuertemente superadas en el segundo set (5-7). La victoria se terminó concretando en un súper tiebreak de 10-5 a favor de las nacionales.

“Hubo un momento muy importante dentro de ese set que estuvimos abajo. Los pensamientos de derrota comenzaron a llegar y sentadas en la banca recuerdo escuchar a Yuliana diciendo: ‘Que aburrido que hubiésemos ganado la final tan fácil’. Y yo me maté de la risa. ‘Bueno, sí señora, sigamos trabajando’, le dije”, relató.

“En la última jugada estaba literalmente diciéndole a mi mente que pensara en el juego. Si hubiese pensado en cualquier otra cosa, los nervios me cogían. El acierto fue hacer todo lo que teníamos que hacer. Tuvimos una gran comunicación y complicidad. Alcanzar esta victoria es un impulso que me dice que sí puedo seguir adelante y que todos los sacrificios que he hecho han valido la pena”, agregó.

La alegría fue doble, literalmente. Tanto María Paulina Pérez como Yuliana Lizarazo venían trabajando hace tiempo en conjunto para poder pelear los torneos de dobles más importantes del mundo. El título siempre estuvo dentro de sus prioridades.

“No te podemos explicar con palabras lo que sentimos. Teníamos ese objetivo, pero nunca pensábamos que lo íbamos a conseguir en tan poco tiempo, aunque sabíamos que teníamos las capacidades para lograrlo. Para nosotras ya era una ganancia inmensa entrar a un 250 sin carta de invitación y por nuestro ranking. Estábamos demasiado felices por ello, íbamos sumando juego a juego. Todos estaban pendientes de que pasamos a la final por el retiro de nuestras rivales, sin embargo hay que vivir ese proceso desde las rondas iniciales. Gracias a Dios por ese descanso, pues Yuliana no estaba bien físicamente para la final, pero con ese tiempo se alcanzó a recuperar”, apuntó María.

En medio de sus celebraciones, el punto más alto de felicidad se dio cuando ambas tenistas se comunicaron con sus seres queridos: “Hice una videollamada al grupo familiar que tenemos, todos me contestaron al mismo tiempo. Ellos gritaban y yo bailaba, todo lo hago bailando. Luego, llamamos a la familia de Yuliana y también fue muy emotivo. Nos fuimos por sectores para no dejar a nadie por fuera”.

María Paulina Pérez y Yuliana Lizarazo tenían estipulado realizar una gira por Colombia desde la próxima semana para así decir presente en el 250 de Colsanitas. No obstante, la barranquillera afirmó que este título cambiará notoriamente sus planes y tendrán que replantear su calendario para inscribir sus nombres en torneos mucho más importantes.