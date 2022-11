Vuelve y suena el ‘Dios salve al Rey’ en un Mundial tras 72 años

El ‘God Save The King’, el himno de Inglaterra que sustituye al ‘God Save The Queen’, sonó por primera vez en un Mundial desde 1950, la última vez que reinó un monarca en Inglaterra.

Tras la muerte de la Reina Isabel II, el pasado mes de septiembre, y la posterior coronación del Rey Carlos III, el himno oficial de Inglaterra cambió al ‘God Save the King’, el que cual había estado inutilizado desde el reinado de Jorge VI.

Por lo tanto, la última Copa del Mundo en la que fue utilizado fue en la de Brasil 1950, dos años antes de la muerte de Jorge VI, cuando Inglaterra quedó eliminada en la fase de grupos a manos de España

Mason Mount still singing God save the “Queen” instead of “King” but what do we expect from a guy who hasn’t upgraded his game the last 3 years.



pic.twitter.com/xHx5RrDKZ8