Vuelta a España: Primoz Roglic hace historia y Sepp Kuss retuvo la roja

Como la del Tourmalet, esta etapa tenía su apellido propio: la del Angliru, y poco más que comentar. El ‘olímpo’ del ciclismo español esperaba para un examen decisivo para la general, para conocer el nombre del líder de verdad. Desde la playa de Ribadesella a la cima del coloso asturiano 3 puertos concentrados en la segunda mitad del recorrido.

¡VOLVIERON A ATACAR A SEPP #KUSS! Primoz #Roglic y Jonas #Vingegaard se fueron y dejaron atrás al líder de la carrera.



¿Opiniones? #ESPNEnStarPlus pic.twitter.com/YL1YxkdMwb — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) September 13, 2023

Enseguida se vio que iba a haber batalla. Salida supersónica, ataques múltiples y selección de la fuga, pues el Jumbo no permite escapadas que le amargue su fiesta particular. Entre los revolucionarios, como no, Remco Evenepoel, ahora tocado con el maillot de líder de la montaña.