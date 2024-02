Varios periodistas apoyan la decisión de Andrés Rojas en Pereira-Junior

A pesar de que pululan las voces críticas y suspicaces con el trabajo arbitral de Andrés Rojas en el partido que Deportivo Pereira y Junior empataron 3-3, el domingo anterior en el estadio Hernán Ramírez Villegas, de la capital de Risaralda, en la novena jornada de la Liga I, hay varias que lo defienden y aplauden su decisión de avalar el gol de ‘Tití’ Rodríguez, que significó la igualdad definitiva en la agonía del juego (90+6).

Samuel Vargas, por ejemplo, periodista de Win Sports y Directv, consideró acertada la determinación de Rojas y la festejó a través de su cuenta en X.

“Celebro que se convaliden goles como el 3-3 de Junior. Los árbitros deben velar por el cumplimiento de las reglas del juego, sí; pero el reglamento tiene un espíritu que se debe respetar. Bacca no interfiere en movimientos, campo visual o radio de acción. ¡Bien Andrés Rojas!”, dijo Vargas.

Julián Téllez, ex futbolista colombiano que ahora ejerce como comentarista de Win Sports, sostuvo una ardua polémica con sus compañeros tras sostener que estaba de acuerdo con la decisión del réferi.

Téllez está convencido de que el guardameta del Pereira, Salvador Ichazo, nunca perdió de vista el balón y la presencia de Bacca jamás lo confundió.

“Para mí es gol legal. Para mí es sencillo porque es algo interpretativo. ¿Actúa, Bacca? Claro, quiere cabecear la pelota. Actúa, él actúa. Ahora, para que tenga una repercusión en este caso, tiene que distraer al arquero. ¿Y cómo me doy cuenta si lo distrae? Por un acto de reflejo, es decir, si usted no hace un acto de reflejo (ante el movimiento de Bacca), usted está concentrado en la pelota y reacciona. Para mí no hay acto de reflejo. No hay. Aquí no hay acto de reflejo. Este señor (Ichazo) no se distrae por lo que él hace”, comentó Téllez.

Jorge Puerto Ladino, periodista de Cali, es otro de los que cree que Rojas decidió apegado a las normas y que no hubo ningún robo e injusticia, como otros de sus colegas han afirmado.

“Con los audios del VAR reafirmó lo que dije desde anoche, Carlos Bacca nunca afecta, ni interfiere en la visual del arquero, además de no estar cerca al mismo, gol legítimo”, opinó Ladino en su cuenta en Twitter.

“Definitivamente es de interpretación, yo interpreto que es gol legal”, añadió.

Jorge Bermúdez tiene un concepto más imparcial, pero en últimas comprende lo pitado por Andrés Rojas.

“Había razones para anularlo y razones para validarlo. No me estoy acomodando. Es una jugada que perfectamente se puede validar o anular. Es una jugada gris, ni blanco ni negro”, señaló Bermúdez.