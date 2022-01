Vaqueros 5, Caimanes 6: remontada emocionante y que acerca el título

En la parte baja del octavo episodio, con cero out en la pizarra, con Arroyo y Ramírez en segunda y primera, respectivamente, por bases por bolas de relevista Jeffry Niño, el mánager José Mosquera ordenó a Manuel Joseph, quien había entrado como bateador emergente en lugar de Carlos Martínez, que tocara.

El toque no salió como se quería y Arroyo fue puesto out en la tercera. Cuando mucha gente todavía cuestionaba el toque y se preguntaba por qué no le habían dado libertad para batear a Joseph, un roletazo de Dilson Herrera por tercera que pifió el antesalista Osmy Gregorio (aunque no le anotaron error oficialmente), remolcó a Ramírez hasta el plato y se igualó el duelo 4-4.

Ya Víctor Capellán, cerrador de Vaqueros, estaba en el montículo en lugar de Niño cuando Dilson sonó le madero.

Pero las cosas se pusieron aún peor para los visitantes. El mánager Estévez ordenó darle base por bolas a Cabrera para tratar de buscar el doble play con Brallan Pérez, pero un roletazo perfecto para doble matanza terminó en un increíble error del guante más seguro de Vaqueros, el paracortos Dayán Díaz, quien capturó la bola y se quedó en una letal indecisión que lo hizo perderla sin tirar a ningún lado. Anotó Joseph, Herrera avanzó a tercera y Cabrera a segunda.