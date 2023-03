Vanessa Córdoba, hija de Óscar Córdoba, denunció ser víctima de acoso sexual

“Usualmente no contesto a números desconocidos pero fue la primera vez que me pasa por FaceTime y realmente me preocupó por la insistencia. En serio que cual es la lógica detrás de esto? Cuál es la necesidad?”, cuestionó Córdoba.

Usualmente no contesto a numeros desconocidos pero fue la primera vez que me pasa por facetime y realmente me preocupó por la insistencia. En serio que cual es la lógica detrás de esto? Cual es la Hp… necesidad?



Que experiencia tan pero tan desagradable. — Vanessa Cordoba (@VCordoba1) March 5, 2023

Finalmente, la futbolista lamentó lo sucedido y pidió que casos como esos no se repitieran y mucho menor involucre a menores de edad.

“Ojalá no le pase a otras personas y menos a menores de edad”.