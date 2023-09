Uno por uno: Vargas, la figura; Lerma y Lucumí, destacados

Jhon Jáder Durán (4). Un partido bastante discreto. Estuvo por la banda derecha y no como delantero, sin embargo, se vio bastante acelerado y sin ideas para resolver situaciones.

Luis Sinisterra (4). Tuvo en sus pies la ocasión más clara para anotar y la desperdició. No supo que hacer cuando le quedó el balón dentro del área para poder definir.

Juan Fernando Quintero (4). Ni se sintió en el juego. No pesó. No participó. No hizo absolutamente nada los minutos que jugó. Su ingresó no ayudó al equipo.

Néstor Lorenzo (5). Puso el equipo que se esperaba, pero cuando se veía un poco mejor hizo unos cambios que no pedía el partido. Sigue invicto y sumó en un campo bravo.