“Hay que disfrutar de este gran momento”: Tomás Ángel

Una de las figuras del partido, Tomás Ángel, habló del paso de Colombia a los cuartos de final del Mundial sub-20, luego de golear 5-1 a Eslovaquia, en el estadio San Juan del Bicentenario.

El jugador de Atlético Nacional se mostró feliz por el triunfo, por sus goles y destacó la forma como se repuso de sus dos primeros fallos, para luego reportarse con doblete en el marcador.

“Feliz con el triunfo y con la clasificación. Este ha sido otro paso importante, pero faltan otros más”, dijo en diálogo con DirecTV.

“Había que trabajar el partido de a poco. En lo personal quería hacer lo que venía haciendo, porque me siento bien en lo físico y en lo mental. Solo tenía que estar preparado para cuando llegaran las opciones de gol. Cuando me como el primero, me frustro un poco, eso se vio. Luego erro un segundo, pero me tranquilicé, porque sabía que a ese paso me iba a quedar otra y otra. Y mira, vinieron los goles, gracias a Dios”, agregó.

Ángel, de 20 años, espera que Colombia siga con paso firme en el Mundial, disfrutando de estos días luego del triunfo ante Eslovaquia.

“Hay que disfrutar de este gran momento, de estos días que faltan para jugar la fase que sigue”, expresó.