¡Vuelven los Titanes!

“Cuando me llamaron y me dijeron los objetivos del club, no dudé en firmar. Nunca se ha pensado tan alto. ¿Qué si hay presión? Si estás en un equipo donde no hay presión, ese no es el lugar. En Titanes se piensa en grande y eso motiva a cualquier jugador”, expresó el pívot.

Sin duda alguna, la confianza está por las nubes y todas esas sensaciones positivas esperan ratificarlas desde hoy, empezando con pie derecho ante Corsarios.

“Las figuras si no están en una atmósfera ideal, no funcionan. Acá la tienen. Esta constelación de estrellas ya la tuvimos en 2021, con Tello a la cabeza, y cumplimos los objetivos, siendo campeones. Esta vez no será la excepción”, concluyó un seguro Tomas Díaz.