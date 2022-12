Tigres vs. Caimanes: Urshela juega en el Édgar Rentería

Organice su agenda del día y no se le olvide dejar las cosas listas. Todos los caminos y planes de hoy conducen hacia el estadio Édgar Rentería, donde los Caimanes de Barranquilla y los Tigres de Cartagena se sacarán chispas, este viernes, desde las 7:30 p.m., en un enfrentamiento que tendrá como principal atractivo la presencia de Giovanny Urshela en el campo de juego.

No es broma, Urshela vendrá a jugar a la ciudad. No protagonizará el lanzamiento de la primera bola, no vino a saludar o a un homenaje, tampoco a un amistoso de la selección Colombia con miras al Clásico Mundial, es un partido oficial de la Liga Profesional de Béisbol, donde los felinos vendrán con ganas de arrebatarle la racha positiva que llevan los locales en lo más alto de la clasificación general.

Ya no hay excusas para ninguna de las dos novenas. Cada una va con toda la carne en el asador. Después de que los dirigidos por José Mosquera le propinaran un imponente 10-2 a los Tigres en su propia casa, se espera un ambiente de revancha cuando ambas escuadras tengan que volver a verse las caras en el Edgar Rentería.

El plan de Tigres es claro, repetir aquella vibrante disputa en la que salieron airosos por 11-10, hace solo unos días, con un potente vuelacercas en la novena entrada que llegó por cortesía de Diover Ávila en el estadio 11 de noviembre Abel Leal. Un triunfo que tendrán que volver a obtener si quieren igualar el récord que actualmente ostentan los curramberos (13-7).

Para ello, la novena cartagenera debe hacer considerables ajustes en su pitcheo y que los bateadores mejoren su producción con el madero.

En ese sentido, en las huestes bolivarenses esperan que el reciente ingreso a la rotación de ‘Gio’ aumente el poder de la artillería.

No obstante, Urshela no ha tenido grandes noches hasta el momento, solo un hit y una impulsada en ocho turnos al bate,. De todas formas, su jerarquía probada puede evidenciarse en cualquiera de los próximos juegos.

Sin embargo, Urshela y su combo estarán en la casa de los Caimanes y aquí no es fácil para ninguno. Los batazos de Mauricio Ramos, Fabián Pertuz y Andrés Álvarez no se han hecho esperar y ya son 20