“Junior de local se hace muy fuerte; que gane el mejor”: Teófilo Gutiérrez

“Aquí están las puertas abiertas para todos. Siempre nos hemos brindado, como profesionales que somos, a todos los entrenadores que han pasado por acá, con la experiencia que tenemos cada uno. Es una situación compleja que nos duele a todos y que queremos cambiar. El que venga a ayudar, bienvenido sea”, afirmó.

Por último, se refirió a su continuidad en el club cuando termine este semestre. “El compromiso siempre va a estar. Tengo contrato con el Cali, estoy muy bien acá, me han tratado como uno más de la familia y eso es muy importante. Más allá de que los resultados no se den, siempre voy a poner la cara, siempre la he puesto, aún con la hinchada de frente y eso lo valoran ellos. El día que me quiera despedir lo hago públicamente ante ustedes”, concluyó.