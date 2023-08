Teo sobre ‘Juanfer’: “Hay que tener carácter y ambición para jugar en Junior”

‘Teo’, que salió de Junior a mitad de 2021, aseguró que su relación con los directivos del club barranquillero está en buenos términos.

“Mi relación con los jefes siempre ha quedado bien. Fueron muchos años de gloria, de títulos, de alegrías y que por encima de todo está el Junior. Mi relación con ellos siempre ha estado 10 puntos y más en estos momentos difíciles, en estos momentos tiene que estar todo sincronizado. En lo que podamos ayudar vamos a ayudar siempre”, manifestó.

El barranquillero se refirió al paso de Juan Fernando Quintero por el ‘Tiburón’ y dijo que hay que tener “carácter” para jugar en la institución currambera.

“Sin duda, yo me alegré cuando llegó. ¿Qué pasó? Hay que tener carácter, hay que tener mucha ambición para jugar en Junior, porque no es fácil. Allá perder tres partidos y ya no sirve, hasta la misma hinchada te cae encima. No, hable mucho con Juan Fernando, somos compañeros y creo que él sabe lo que pienso de él. Me lo encontré en Buenos Aires, estando él en River y yo en Cali y hablamos. Es un jugador que tiene experiencia y él sabrá por qué hizo sus cosas, cada quien es dueño de sus actos”, apuntó.

Por último, el futbolista recordó la época en la que jugó con Yimmi Chará y manifestó que lo único que le dolió fue no haber sido campeón de la Liga.

“Esa sí me dolió (no ser campeón de Liga con ese equipo). Con Chará, un gran socio tuve yo. Esa sí me dolió, que él se haya ido y no hayamos disfrutado, jugábamos de memoria, jugábamos hasta durmiendo. Y eso lo hacen pocos jugadores, el poder entenderse. Me pasaba a mí con Radamel en la Selección, con James. Ya sabíamos lo que iba a hacer. Yo sabía cuándo James cogía la pelota, o Macnelly o Falcao. El técnico nos ayudó mucho, pero más que todo la convivencia”, concluyó Gutiérrez.