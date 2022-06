“Tendremos la banda completa”: Soren De Luque

Conteo regresivo. Será cuestión de días para que el balón empiece a rebotar en el maderamen del coliseo Elías Chegwin. Para esta ocasión, los Titanes de Barranquilla prestarán su templo a la Selección Colombia que, con lo mejor del baloncesto nacional, buscará una clasificación histórica al Mundial FIBA 2023 Filipinas-Japón-Indonesia.

Los rivales van llegando. La Selección de Chile, primer rival de Colombia el próximo 30 de junio, ya reconoció el maderamen del recinto de la calle 72. Mientras que, los nuestros siguen trabajando a doble jornada para dejar una buena imagen en la siguiente ventana. En EL HERALDO tuvimos la oportunidad de hablar con el samario Soren De Luque sobre los compromisos venideros.

“Sabemos que tenemos dos rivales muy fuertes e importantes como lo son Chile (30 junio) y Brasil (3 julio). Desde la Federación Colombiana de Baloncesto se ha conformado un buen grupo, tenemos bastante química entre nosotros y sabemos que realizaremos nuestro trabajo en la cancha”, afirmó De Luque.

El poste que acaba de hacer parte de la plantilla de Titanes que se coronó como campeona por sexta vez consecutiva en el torneo local hizo un balance de lo cómo se encuentra Colombia con respecto a sus futuros rivales.

“Chile no va a querer que obtengamos nuestro objetivo. Su planteamiento por allí puede ser el de un trámite lento. No obstante, apostaremos por nuestra velocidad y que sean ellos los que se amolden a nuestro baloncesto. Nuestra potencia es probada y tenemos las herramientas para dominar en casa. Por su parte, tenemos una espinita contra Brasil. En aquella convocatoria no estábamos completos, teníamos muchas bajas. Para esta ventana, tendremos la banda completa, exceptuando a Jaime Echenique, y podremos hacer las cosas mejor. Queremos dar un buen espectáculo”, expresó.

Del mismo modo, el samario habló de su oficialización como nuevo jugador del Barcelona de Ecuador, en lo que sería su segunda experiencia internacional tras jugar en territorio argentino.

“No conocía mucho esas tierras (Ecuador). Estando allá me di cuenta que el club tiene un equipo de futbol que domina y es histórico en el torneo local. Un éxito que quieren trasladarlo hacia los maderámenes. El presidente del club me dio la bienvenida y me siento a gusto por todas las atenciones que me han podido dar”, apuntó.

EL HERALDO también charló con el piloto barranquillero Romario Roque, quien hace algunos días también se unió a la convocatoria del combinado tricolor.

“Estamos muy positivos, todos queremos saltar a la duela para defender los colores de la Selección Colombia. Mucho más, si jugaremos de local. La idea principal es sacar el marcador por más de 15 puntos frente a Chile. Ellos seguramente usarán a favor el desespero que llevaremos. Sin embargo, Siempre jugamos bajo un plan, todo está fijado. Si hacemos las cosas bien seguro se nos darán los resultados”, dijo Romario.

El base que se desempeñó con los Búcaros de Bucaramanga y que tuvo un breve paso por el equipo de la ciudad se unió tarde a la concentración debido a que se estaba recuperando de una lesión para llegar en óptimas condiciones a la ventana.

“El motivo por el que llegué unos días después a la convocatoria fue porque estaba presentando unas pequeñas molestias en el isquiotibial. Me encontraba realizando terapias. Gracias a Dios ya estamos mejor y a las órdenes del entrenador”, destacó.

Roque también se mostró alegre de volver a jugar en el coliseo de su ciudad y está vez representando los colores de su país.

“Yo soy de aquí, por tanto, me siento alegre de que todos mis conocidos, familiares y amigos vayan a tener la oportunidad de verme jugar en casa. Siempre fue un sueño estar en el coliseo Elias Chegwin representando a la Selección Colombia. Barranquilla tiene algo especial”, finalizó.

La boletería para los cotejos ya se encuentra en venta por las plataformas de Tu Boleta y tienen un valor de $45.000 por un juego y $60.000 por el combo de ambos encuentros.