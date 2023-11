“No está en forma”: técnico del Al Nassr sobre ausencia de Cristiano Ronaldo

Previo al encuentro, el técnico Luis Castro anunció que el portugués no iba a jugar, y ante los cuestionamientos de los periodistas por la decisión este explicó: “Cristiano no está en condiciones de jugar, los medios deben tenerme respeto. No digo que yo haya decidido que no juegue, el jugador no se mostró en forma”.

El entrenador aseguró que a Cristiano Ronaldo le cuesta cada vez más recuperarse después de cada partido, por lo que su cuerpo aún no estaba en condiciones para disputar el encuentro ante Al Duhail.