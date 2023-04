“Cuando me dedican ese gol, se me vino todo a la cabeza y me quebré”: Bodhert

Para el entrenador cartagenero, de 51 años, la única manera de superar este momento es refugiándose en su trabajo. “Yo tengo claras mis cosas, para mí lo mejor que me puede pasar es asistir a los entrenamientos, estudiar el fútbol, que es lo que me aparta un poco de los recuerdos que se me vienen con frecuencia de lo que viví con ella. Nuestras labores demandan mucho tiempo y ahí me cobijo. Esa es la forma que tengo para llevar este duelo de la mejor manera”.

Bodhert afirma que aún no han recibido noticia por parte de las autoridades para poder esclarecer el crimen. Existen muchas versiones, pero ellos esperan atentos que las investigaciones avancen para conocer detalles de lo que realmente pasó y quién cometió el crimen.