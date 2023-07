Tadej Pogacar se desahoga: “Estoy extremadamente decepcionado”

Luego de terminar la etapa reina de la carrera francesa, el corredor del UAE Team, se desahogó y mostró su decepción por no poder seguir luchando hasta el final por un nuevo ‘Maillot Amarillo’.

“No sé lo que me ha pasado, llegué abajo totalmente vacío. Me he alimentado bien pero no ha llegado a las piernas. Estoy extremadamente decepcionado, no he podido luchar todo lo que quería”, declaró el ciclista, que tras perder casi 6 minutos está ahora a 7,35 del líder.

El corredor, que ya sabe lo que es ganar la mejor carrera del mundo, aseguró que ahora intentará descansar para ir por todo por la última etapa de montaña de la competencia, la cual será el próximo sábado en los Vosgos.

