“Siempre seremos nosotros, no nos preocupamos por los demás”: Butler

Jimmy Butler, líder de los Miami Heat, aseguró este domingo que su equipo no se preocupa por las críticas externas y destacó que seguirá fiel a su identidad como lo viene haciendo "todo el año", tras la victoria por 111-108 en el campo de los Denver Nuggets con la que empató 1-1 las Finales de la NBA.

"No estamos preocupados por lo que piensa la gente. Pensamos en lo que somos como grupo. Siempre seremos nosotros, no nos preocupamos por los demás. Fue así todo el año", dijo Butler en la rueda de prensa posterior al partido de la Ball Arena.

Tras la derrota del primer duelo, los Heat se ajustaron al poderío físico de los Nuggets y acabaron con un monumental cuarto período para igualar la serie y hacerse con el factor cancha.

"Presionamos, recuperamos tras los balones perdidos. Les complicamos cada pase, cada tiro. (...) Hicimos un buen trabajo hoy", dijo Butler.

En su rueda de prensa, la estrella de los Heat también expresó su aprecio por los muchos aficionados argentinos de su equipo.

"Amamos a todos nuestros 'fans', en particular los de Argentina, me encanta el país, me encanta el fútbol, es posiblemente mi deporte favorito", afirmó.

Destacó además los méritos de su compañero Gabe Vincent, protagonista en Denver con 23 puntos.

"Le veo cada día, hablamos, sé que se siente cómodo. Sé que tiene confianza, puede llevar el balón. Es un titular por algo", consideró.

Los Heat asaltaron Denver y se llevaron un partido loco para igualar 1-1 las Finales de la NBA frente a unos Nuggets que perdieron el factor cancha (108-111).

En un combate furioso en el que ambos equipos se intercambiaron parciales constantemente, los Heat bordaron el último cuarto (25-36 con 69 % en tiros de campo) y sobrevivieron a un triple de Jamal Murray que habría forzado la prórroga.

El tercer partido de las Finales se jugará este miércoles en Miami.

Gabe Vincent (23 puntos con 8 de 12 en tiros) fue el máximo anotador de unos Heat muy serios e intensos, que brillaron en el triple (17 de 35) y en los que Bam Adebayo aportó 21 puntos (8 de 14) y 9 rebotes y Jimmy Butler sumó 21 tantos (7 de 19) y 9 asistencias.