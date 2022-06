“Si Bacca viene voy a ver más a Junior”: Luis Díaz

Luis Díaz disfruta de sus últimos días de vacaciones en Barranquilla. Entre la familia, los entrenamientos personales, las fiestas, las salidas a comer y las compras, entre otros planes, el guajiro trata de aprovechar este sorbo de descanso, más que merecido, luego de protagonizar una gran temporada, primero con el Porto y luego con el Liverpool, con el que tuvo la oportunidad de ganar dos títulos y pelear la final de la Liga de Campeones.

Antes de que llegue el día de la partida, para asumir nuevos retos, el extremo ‘Red’ atendió a los medios en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, donde habló de muchos temas, entre ellos la selección Colombia, lo que viene con el Liverpool, el Junior y lo que ha significado este tiempo junto a su familia y sus raíces.

Díaz se mostró ilusionado con el nuevo proceso que arranca con la selección Colombia de la mano del técnico argentino Néstor Lorenzo y que tiene como gran objetivo la clasificación al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

“Yo trataré de dar lo mejor en la Selección, pero la responsabilidad es de todos”, dice Luis Díaz pic.twitter.com/yjn5lYXugT — DeportesEH (@DeportesEH) June 29, 2022

“Es un cuerpo técnico que viene a trabajar y que viene a garantizarnos cosas grandes y buenas, así que hay que confiar en ellos para sacar buenos resultados, que es lo que queremos de ahora en adelante”, expresó.

El guajiro asegura estar listo y a disposición para cuando lo necesiten en la Selección, teniendo en el horizonte ese primer amistoso en la ‘era Lorenzo’ ante Guatemala, el 24 de septiembre.

“Estaré a disposición y con muchas ganas de seguir aportando. Será el primer encuentro con el cuerpo técnico, así que será importante”, agregó sobre el tema de ‘la Amarilla’.

‘Luchito’ se muestra optimista y ambicioso de cara a la nueva temporada con el Liverpool en Inglaterra y Europa. El extremo asegura que van nuevamente por todos los títulos en un año futbolero que será más exigente que el anterior.

"Tendremos revancha de los títulos que nos hicieron falta en Liverpool", dice Luis Díaz en charla con la prensa barranquillera. pic.twitter.com/Mp3ptmAUeu — DeportesEH (@DeportesEH) June 29, 2022

“Estamos muy ilusionados con esta nueva temporada. Hay una buena base y han llegado futbolistas importantes que seguramente nos darán una mano. La idea es la de siempre, pelear con todo y a eso le vamos a apuntar. Pronto tendremos revancha de esos títulos que no conseguimos con el Liverpool”, manifestó.

Díaz considera que para pelear por todo deberán hacer una campaña perfecta, teniendo en cuenta la dificultad que significará encarar un campeonato tan exigente como la Premier, donde cada año van llegando los mejores jugadores y técnicos del mundo.

“Nadie duda que la Premier es la mejor liga del mundo, es por eso que la exigencia es mayor. Están llegando grandes referentes a todos los equipos, así que debemos trabajar muy duro para conseguir los objetivos que nos hemos trazado”, aseguró.

El exjugador del Junior no olvida nunca al equipo de sus amores y con el que se dio a conocer en el mundo. El guajiro habló del presente del equipo rojiblanco y se ilusiona con un nombre para reforzar el ataque currambero, el de Carlos Bacca.

“Siempre estoy pendiente de Junior. Estando en Liverpool a veces trasnochaba para ver los partidos. Deseando que esta temporada sea mucho mejor y se logre el título, que es lo que todos los hinchas queremos. Hay que respetar los procesos”, dijo.

“Uno siempre se ilusiona con que al equipo lleguen grandes jugadores y Bacca es uno de ellos. Es ídolo, quieres a la institución y ya todos sabemos lo que le puede brindar. Si antes estaba pendiente de Junior, ahora si llega Bacca mucho más, porque lo queremos mucho”, agregó.

El guajiro no pierde su humildad. En estos días que ha pasado entre Barranquilla y su natal guajira se le ha visto compartiendo con la gente y tratando de llevar una vida normal, pese a ser hoy en día una estrella mundial.

“Trato de hacer las cosas que hacía antes, aunque soy consciente que no siempre se puede. Cuando me dan ganas de tomarme un tinto con un pan, lo hago. Cuando quiero salir de compras, también trato. Y me gusta compartir con la gente. Estoy feliz por todo lo vivido en estos días con la familia, eso lo recarga a uno de energías”, concluyó.