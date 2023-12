Periodista de Win Sports fue amenazada de muerte por hinchas de Nacional

En declaraciones a medios nacionales, Alarcón describió la situación: “No solamente me increparon, me alcanzaron a pegar. Varios sujetos que estaban saliendo del estadio comenzaron a insultarnos y a decir que el canal de nosotros solamente hablaba de Millonarios y que éramos de Bogotá".

Las imágenes difundidas en redes sociales revelaron a Alarcón rodeado de hinchas airados. “En ese momento se nos acercan a insultarnos y un par de sujetos nos escupen. Nosotros volteamos a reaccionar por la ofensa y por la parte de atrás, se suben otros sujetos a agredirnos. Ahí me golpearon por primera vez, luego aparece otro sujeto y me pegó el segundo puño. Cuando acato a defenderme, apareció un tercero también y me golpeó”, detalló el periodista.