La opinión de Xavi Hernández sobre el regreso de Lionel Messi

Minutos después de que el vicepresidente deportivo de la entidad, Rafa Yuste, reconociera contactos con el entorno del internacional argentino, el preparador egarense compareció en la rueda de prensa previa el encuentro liguero contra el Elche y tuvo que responder a muchas respuestas relacionadas con el futuro del exjugador azulgrana.

"Tengo amistad y mucho contacto con Messi. De aquí a que (su fichaje) se vaya a hacer, hay un mundo. Sería el primero que me gustaría que regresara, pero creo que no es el momento de hablar de ello. Nos jugamos dos títulos en el próximo mes y no es el momento de hablar de ello", manifestó el técnico egarense.