Serbia vs. Camerún: por su primera victoria

Senegal y Marruecos, con sus victorias frente a Qatar y Bélgica, marcan el camino de una Camerún que mereció más en la primera jornada, una dinámica que espera cambiar en un partido contra Serbia (5 a.m.) para el que el conjunto europeo se guarda las balas en la recámara de Vlahovic y Kostic para mejorar así su imagen en la derrota contra Brasil.



Un duelo de todo que roza el todo o nada para ambas. Una victoria podría condenar a la otra a hacer las maletas de forma prematura del Mundial de Qatar 2022, por lo que si hay que arriesgar con algún jugador, el momento es ahora.



Eso sí, el seleccionador serbio, Dragan Stojković, no quiso dar pistas a Camerún sobre el estado físico de Vlahovic, su gran estrella y quien jugó solo 24 minutos frente a Brasil, ni de Kostic, sin minutos.



“El estado de los jugadores me agrada más que antes. Si Mitrovic y Vlahovic comenzarán, se verá mañana”, dijo sobre quién será su nueve.



“Estoy satisfecho en comparación con lo que teníamos hace unos días o la semana pasada. La situación es mejor, eso me hace feliz. Kostic, las últimas dos sesiones de entrenamiento las hizo con el equipo y competirá por entrar. La intensidad con la que ha trabajado demuestra que puedo contar con él, cosa que no ocurría hace tres, cuatro o cinco días. Veremos si juega”, comentó en rueda de prensa.



Y es que un equipo llamado a sorprender en este Mundial y que cuenta con, a priori, por nombres, grandes armas ofensivas, acabó su debut en la competición sin ni siquiera tirar a puerta. Sí, fue contra Brasil y esta está lejos de su liga, pero se esperaba más.



Todo lo contrario de lo que mostró Camerún en su estreno frente a Suiza. A pesar de la derrota, que llegó con un tanto de Embolo que pidió perdón al haber nacido en el país africano, una de las imágenes de lo que llevamos del mundial, tuvo números muy parecidos a su rival. Mereció más, pero se definió en un detalle.



Tras una primera jornada sin victorias africanas, Senegal venció 3-1 a Canadá y Marruecos hizo lo propio, 2-0, contra Bélgica; buenos referentes para lo que esperan que sea un duelo frente a Serbia que se dará por segunda vez en la historia y al que Camerún llega tras cinco partidos sin conocer la victoria.



El único precedente, un amistoso en 2010 que acabó con victoria de Serbia 4-3.



- Alineaciones probables:



Camerún: Onana; Fai, Castelletto, N’Koulou, Tolo; Oum Gouet, Zmbo Anguissa, Ondoua; Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi.



Serbia: Vanja Milinkovic-Savic; Zivkovic, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Kostic; Gudelj, Lukic, Sergej Milinkovic-Savic, Vlahovic y Tadic.



Árbitro: Abdulla Mohammed (Emiratos Árabes Unidos).