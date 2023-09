¿Qué le pasó a Yerry Mina en el partido ante Chile?

El zaguero caucano volvió a ser titular al lado de Jhon Lucumí y tenía un partido bueno, sin ningún tipo de inconvenientes y sin ningún error a la hora de contrarrestar los ataques chilenos.

Sin embargo, cuando fue a despejar un balón largo sintió un tirón en su pierna izquierda y de inmediato se tiró al suelo. Los médicos de ‘la Amarilla’ ingresaron al campo para atenderlo y las cámaras del juego pudieron observar como el golero Camilo Vargas pedía un cambió por él.

El futbolista no pudo salir caminando y se retiró montado en el carro que usan los paramédicos del estadio con muestras de dolor. En su lugar ingresó al partido el central Dávinson Sánchez.

El exjugador del Everton de Inglaterra había sido titular contra Venezuela en el debut en el Clasificatorio. Ese día tuvo una correcta actuación y ayudó a mantener el cero en su portería.

No obstante, todavía no había podido debutar con la Fiorentina de Italia esta temporada, club al que llegó en condición libre. Si bien ha estado en el banco de suplentes en los partidos de la Serie A, su entrenador había anunciado que todavía no estaba a plenitud física para actuar.