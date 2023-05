Sebastián Villa sella la victoria de Boca 2-0 ante Colo Colo en Libertadores

Boca Juniors venció a Colo Colo por 0-2 este miércoles y dio un paso de gigante de cara a la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores como primero del Grupo F, con una cómoda victoria en el Monumental de Santiago de Chile.



En un partido con pocas emociones, en el que poco exhibieron sobre el pasto del Monumental, los dos equipos mostraron estar en horas bajas y sin jugadores que despierten la admiración en las gradas.



Con un conservador 5-3-2, Jorge Almirón le cedió todo la iniciativa al equipo de Gustavo Quinteros y le pudo salir mal. En la primera jugada del partido, 'chiquito' Romero mostró la clase que atesora bajo el arco para sacar una mano providencial para sacar un disparo frontal de César Fuentes.



Los Albos, que salieron con un 3-5-2 poblaron rápidamente el centro del campo en busca de la verticalidad de sus dos atacantes, el joven tanque Damián Pizarro, y el imaginativo Carlos Palacios.



Al primero le sobra físico a su tierna edad y le falta mucha técnica, como se pudo observar en el minuto 9 con una gran jugada por la banda que no supo resolver a escasos metros de un Romero que se volvió a erigir en figura.



El segundo, apodado la 'joya', fue lo mejor de su equipo en la primera parte, incisivo, directo, rápido en el regate, una pesadilla para la zona defensiva de los Xeneizes. Puso los mejores centros al área pero no encontró remate: grueso fue el que en el 35 erró Ramiro Gonzalez en boca de gol. En la segunda se desquició como todo el equipo y terminó expulsado por una dura entrada.



Mucho antes Advíncula había silenciado el Monumental con un lujo de gol que confirma el gran momento del ecuatoriano. Boca dejaba a Colo Colo dominar pero salía como un rayo al ataque, y en una de ellas, a los 12 minutos, el ex jugador del Rayo Vallecano halló la red.



La jugada le pudo volver a salir bien a los de Almirón: con el 37 Martín Payero recibió un balón filtrado en tres cuartos de la cancha, se plantó solo en el área grande pero se topó con la espectacular parada de Fernando de Paul, quien este miércoles volvió a dejar en el banco al internacional Bryan Cortés.



La segunda parte empezó con leña misma tónica y a los dos minutos Colo Colo pudo empatar pero Pizarro volvió a toparse con un infranqueable Romero.



Escasos minutos después, Boca pudo doblar por dos veces la ventaja antes de que todo el estadio reclamara un inexistente penalti tras un piscinazo claro de Bouzat en el minuto 50.



Y a partir de entonces, los dirigidos por Quinteros, al que la grada empieza a señalar como culpable de un equipo sin alma pero también sin fútbol, empezaron a diluirse víctimas de sus carencias.



Carencias como las que muestra Falcón, que sigue titular en la línea defensiva aunque le sobra clase y le falta mucho físico. Un error garrafal suyo regaló el 0-2 a Sebastián Villa.



Con este resultado, Boca abre brecha en la punta de la clasificación con siete puntos, tres más que su rival de este miércoles, Colo Colo, y seis más que Deportivo Pereira y Monagas, ambos con un partido menos.