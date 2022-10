“Tenemos la responsabilidad de hacer los mejores Juegos”

El exmedallista olímpico y hoy vocal del Comité Olímpico Colombiano, Helmut Bellingrodt, hizo presencia en la instalación de la Mesa Técnica. El barranquillero le solicitó formalmente a la Ministra que no se excluya al COC ni a Panam Sports, que es la entidad encargada de asignar la sede.

“El presidente del COC, Ciro Solano, me dijo que viniera, aunque no fuimos invitados oficialmente. Sabemos que los tres actores principales en la organización de las justas son Alcaldía, Gobernación y Ministerio, pero el COC también está incluido por la carta olímpica, así que esperamos que no se nos excluya de este tipo de actividades”, manifestó Bellingrodt en un tono diplomático y prudente.

Urrutia —que cortó la intervención del ex tirador— le respondió de inmediato, asegurando que para esta primera reunión la idea era empezar a trabajar en aspectos económicos, y que en ningún momento se les estaba excluyendo.

“En este momento el Comité Olímpico no es necesario, porque apenas estamos empezando el trabajo y se están tocando temas económicos. Por eso para este primer encuentro se le solicitó la presencia a las tres entidades encargadas en ese aspecto, Gobierno, Alcaldía y Gobernación. Claro que vamos a contar con el COC para los nombramientos de la junta directiva, que será más adelante”, puntualizó.