Esta es la nueva canción de los hinchas del Liverpool en honor a Luis Díaz

Cabe recordar que el reconocido futbolista viene de superar una larga lesión en la que por primera vez hizo la temporada completa bajo las órdenes del entrenador Jürgen Klopp. Por ello, vuelve con gran nivel y los hinchas están felices por ello.

Ante esto, el artista Andy Hodgson, aficionado del Liverpool, compuso una canción para Díaz, una pieza que se ha convertido rápidamente en el himno no oficial que une a los aficionados en unísono.

‘Se Llama Lucho’ (His name is Lucho) es la nueva canción en honor a Luis Díaz, y los hinchas ya se están aprendiendo la letra, pues es muy sencilla y especial, para recordar al colombiano.

“Su nombre es Lucho, vino de Porto. Vino a marcar, vino a marcar. Vino a anotar, anotar, anotar. Él es Luis Díaz, él es de Barrancas. ¡Y juega en el Liverpool!”, dice la letra, que va con las tonadas de la famosa ‘Bella Ciao’.