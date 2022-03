Se alzan las cometas en las playas de Salinas del Rey

Todo listo. Lo que se veía lejano hoy se convierte en una realidad. El departamento del Atlántico acoge hasta el domingo el Mundial de Kitesurf en las playas de Salinas del Rey, en el municipio de Juan de Acosta.

Deportistas de diversas partes del mundo, como de Francia, España, Brasil, entre otros, se dan cita en suelo atlanticense para intentar conquistar el título de campeón de este certamen, que por primera ocasión se realiza en Colombia.

La inauguración se realizará sobre las 11:30 a.m., luego vendrá un sorteo y de inmediato se pasará a las pruebas. Muchos de los participantes ya llevan días en territorio colombiano y ya han hecho entrenamientos para tratar de aclimatarse al viento, el cual es su mejor aliado para poder ‘volar’ sobre el mar.

No será una tarea fácil dominar las olas, puesto que habrá grandes competidores tanto en damas, como en varones, que esperan deleitar a los aficionados que se acerquen a observarlos con sus grandes maniobras, que en muchos casos son arriesgadas, pero que visualmente son muy llamativas.

Aunque los competidores internacionales son los grandes favoritos en caballeros y mujeres para subirse a lo más alto de los podios, los dueños de casa, como el atlanticense Duván Macías, o los colombianos Valentín Rodríguez o Juan Rodríguez le apostarán a hacerse fuerte frente a su gente y tratarán hasta lo último de que el título se quede en el país, lo que sería algo histórico para esta disciplina.

Junto a las competencias sobre las olas de Salinas del Rey, los asistentes podrán disfrutar de otras actividades mientras observan las pruebas, tales como la gastronomía o el ambiente que pondrán los DJ’S, que siempre tocarán cuando los atletas estén en la playa realizando sus trucos.

En el Mundial de Kitesurf se darán cita los mejores del mundo. A continuación, una lista de los favoritos, entre los que se encuentra un colombiano.

Hombres

Arthur Guillebert (Francia): actualmente es el número uno del ranking mundial. Tiene 24 años y en 2021 ganó el campeonato del mundo. También tiene dos títulos europeos obtenidos en el 2014 y 2015.

Jeremy Burlando (España): segundo en el escalafón mundial. Nació en Tenerife, España. Ha sido campeón mundial en categorías Sub 11 (2017), Sub 14 (2018), Sub 16 (2019) y Sub 19 (2021).

Carlos Mario (Brasil): ocupa la tercera casilla a nivel orbital, tiene 24 años y ha sido cuatro veces campeón mundial y cinco veces campeón en su país.

Posito Martínez (República Dominicana): campeón mundial en el 2016. Fue uno de los primeros en llegar a practicar a Salinas del Rey.

Adeuri Corniel (República Dominicana): con 21 años, ha sido cinco veces campeón mundial de kitesurf, y es una de las figuras más relevantes a nivel internacional de la disciplina.

Maxime Chabloz (Suiza): es otra de las figuras de la parada mundialista. En tres ocasiones ha sido campeón mundial: 2016, 2017 y 2019. Actualmente, es sexto en el mundo.

Juan Rodríguez (Colombia): con 22 años, el colombiano quiere sorprender en la primera parada mundialista de Salinas del Rey. En el 2018 tuvo una destacada actuación clasificando a la final en Brasil. Está en la octava casilla.

Mujeres

Mikaili Sol (Brasil): es la número uno del mundo. Ha sido dos veces campeona mundial de la GKA y cuatro veces campeona orbital de la categoría juvenil, 2015, 1026, 2017 y 2018. Será una de las principales figuras del campeonato.

Rita Arnaus (España): nació en Barcelona y ocupa en la actualidad la segunda casilla a nivel mundial. Ha sido campeona de España y subcampeona mundial.

Bruna Kajiya (Brasil): la brasileña es otra de las figuras del Mundial, ha sido cuatro veces campeona nacional en su país, seis veces vicecampeona del PKRA World Tour y tres veces campeona mundial de estilo libre. Es la tercera en el ranking.

Claudia León (España): campeona del mundo junior y sexta a nivel orbital de la GKA. Aparece de cuarta en el casillero de la GKA.

Estefanía Rosa (Brasil): en su palmarés se encuentra un título en Asia. Tres veces campeona en Brasil y cuatro veces se adjudicó el campeonato Cearense. Ocupa la quinta posición en el mundo.