Scheffler conquista The Players y le arrebata a Rahm el número uno del mundo

El estadounidense Scottie Scheffler se coronó este domingo campeón del torneo The Players y le arrebató al español Jon Rahm, que se retiró el viernes por un problema de salud, la primera posición en el ránking mundial.



Scheffler ganó el The Players, considerado como el quinto 'grande' de la temporada, con un acumulado de -17 tras entregar este domingo una tarjeta de 69 golpes, tres bajo par, con cinco 'birdies' por dos 'bogeys'.



El estadounidense, vigente campeón del Masters de Augusta, ganó su segundo torneo de 2023, tras revalidar el título en Phoenix y el sexto de su carrera.



Además de las dos coronas en Phoenix y de Augusta, Scheffler ganó el Arnold Palmer Invitational y el WGC-Dell Technologies Match Play.



Solo Jack Nicklaus y Tiger Woods lograron llevarse el The Players siendo vigentes campeones del Masters de Augusta.



"Fue un día largo, duro, hice un buen trabajo al no forzar, considerando que había condiciones difíciles", dijo Scheffler tras ganar el torneo.



"Solo intento mejorar, me siento afortunado por poder ganar y disfrutar de las victorias", agregó el estadounidense.



Dio además las gracias a su familia por acompañarle en el momento del triunfo, incluida su abuela de 88 años.



El británico Tyrrell Hatton acabó en la segunda plaza, a cinco golpes de Scheffler, con un acumulado de doce bajo par. Tom Hoge y el noruego Viktor Hovland acabaron empatados en la tercera posición, con un total de -10.



Rahm no pudo defender su primera posición al retirarse antes del comienzo de la jornada del viernes por un problema de salud, tras entregar una tarjeta de 71 golpes, uno bajo par, el día inaugural.



El español había alcanzado el liderato en el ránking el pasado 19 de febrero, cuando conquistó en el Genesis Invitational de Pacific Palisades (California, EE.UU.) el tercer torneo de su brillante temporada.



Además del Genesis Invitational, Rahm ganó el Sentry Tournament of Champions, The American Express.