Santa Fe va por un triunfo que lo deje cerca de la clasificación

El Independiente Santa Fe se jugará el jueves, a las 9 p.m., la última oportunidad de clasificar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana cuando reciba en el estadio El Campín de Bogotá al Universitario, que con una victoria asegurará su clasificación, por lo menos, a los dieciseisavos de final.



El grupo G lo lidera Goiás con 8 puntos, seguido de los peruanos con siete unidades, de los colombianos con cuatro y de Gimnasia de La Plata con tres.



El equipo bogotano, dirigido interinamente por Gerardo Bedoya, quien no podrá estar en la línea de cal por suspensión y será reemplazado por Robinson Zapata, no juega desde el 23 mayo cuando cayó 1-0 en su visita a Gimnasia de La Plata, por lo que ha tenido dos semanas para preparar el crucial encuentro.



Igualmente espera recuperar dos fichas claves para el juego del jueves: el central Kevin Mantilla y el centrocampista Jhojan Torres, quienes jugaron el Mundial Sub'20 con Colombia, que cayó 3-1 con Italia en los cuartos de final con ambos como titulares.



“Estamos muy contentos por lo que hicieron Mantilla y Torres en el Mundial. Vamos a esperar cómo llegan y qué posibilidad nos brindan de estar”, dijo Bedoya.



Sin embargo no estarán en este partido los suspendidos Juan Daniel Roa y Wilson Morelo, ni el extremo José Enamorado, una de las piezas clave del equipo.



Entre tanto, Universitario, dirigido por el uruguayo Jorge Fosatti, llega motivado al encuentro tras vencer 1-0 el viernes pasado al Cusco en la penúltima jornada de la liga peruana, con lo que mantuvo el segundo lugar del torneo local.



La U llegará a Bogotá el miércoles sin el defensor argentino Matías Di Benedetto, quien se perderá el partido por acumulación de amarillas.



Sin embargo, sí aparecerán en el once titular otros jugadores como el veterano portero José Carvallo y el experimentado defensor Aldo Corzo, así como el extremo Andy Polo, quien tiene pasado en Millonarios, el máximo rival de Santa Fe.